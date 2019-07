Złe warunki na kolonii. W pokojach śmierdziało grzybem i pleśnią, ale sanepid nie widzi problemu

– Pół nocy dzieci płakały, denerwowały się, spały na rozścielonych swoich ręcznikach, bo powiedziały, że nie położą się w te brudne pościele i łóżka, które po prostu śmierdziały stęchlizną i grzybem, który się tam znajdował – skarżyła się Agnieszka Dyndur, mama dwóch uczestniczek kolonii.

– Dzieci zobaczywszy nas, rodziców, podbiegły do nas. Ja do mojego dziecka powiedziałam „Julcia, jak Ty brzydko pachniesz”. Po prostu było czuć stęchlizną, grzybem... Ale co ja mogłam. Pan Czesław zaprosił nas do sali, gdzie była dyskoteka. Tam był jeden smród, niech pani mi uwierzy, tam był jeden smród – dodaje matka innych kolonistów, Magdalena Nowak.

Pielęgniarka kolonijna jest odmiennego zdania.

– Warunki są bardzo dobre jak na kolonie. W każdym pokoju jest łazienka. Wykładziny. Dzieci dbają. Można zapytać dzieci, bo dzieci są bardzo zadowolone. Przeczytały w internecie negatywne opinie i same dzieci są zbulwersowane, że ktoś mógł tak napisać... – mówi Alicja Dudziec.

Nie wszyscy rodzice są niezadowoleni.

– Warunki są jak w internacie. Tak jak dzieci mają w internatach. No wiadomo, to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, dzieci może za dużo wymagają. ale moim dzieciom jest dobrze – oświadczyła Magdalena Jurek.

Sanepid przeprowadził w ośrodku kontrolę, jednak nie stwierdził poważnych nieprawidłowości.