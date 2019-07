W wieku 38 lat zmarł Grant Thompson. Gwiazdę YouTube'a oglądały miliony

38-letni Grant Thompson należał do prawdziwych sław portalu YouTube. Jego kanał miał 11 milionów subskrybentów, a odsłony jego filmów liczono w miliardach. „Z wielkim smutkiem przychodzi nam poinformować wszystkich, że Grant Thompson zmarł ubiegłej nocy” pisali bliscy vlogera na licznych kontach zmarłego w mediach społecznościowych. „Grant kochał i doceniał swoich fanów” – zapewniali. „Wykonajcie dowolny losowy akt miłości lub dobroci, by uhonorować „Króla losowości” („The King of Random”)” – prosili.

Grant Thompson mieszkał w Hurricane w stanie Utaj. Według St. George News na krótko przed śmiercią zgłaszano jego zaginięcie. Na jego ciało natrafiono dzięki urządzeniu GPS, które zabrał ze sobą na paralotnię. Odnaleziono też kamerę, z której nagranie może pomóc w ustaleniu przyczyny upadku paralotni i śmierci youtubera.