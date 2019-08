Władysławowo. Plażowicz nie słuchał poleceń ratowników. Nagranie hitem sieci

W takich sytuacjach można jedynie współczuć ratownikom. Dorosły, awanturujący się plażowicz, który nie słucha poleceń i nieustannie brnie w coraz głębszą wodę. Do tego - jak twierdzi wielu świadków - znajdujący się pod wpływem alkoholu, więc stwarzający jeszcze większe zagrożenie. Nie można takiej osobie przemówić do rozsądku, a i zostawić nie wolno, bo w końcu odpowiada się za bezpieczeństwo wszystkich turystów.

Pomimo trudnej sytuacji, na zamieszczonym w sieci nagraniu widzimy profesjonalną i cierpliwą postawę jednego z ratowników. Mężczyzna długo dyskutował z upartym fanem morskich kąpieli i namawiał go do powrotu na brzeg. W końcu do akcji włączyli się mniej cierpliwi koledzy ratownika, którzy wspólnymi siłami wynieśli turystę na brzeg.

Kiedy już do tego doszło, sprawca całego zamieszania głośno domagał się sprawiedliwości. Oskarżał ratowników o to, że go pobili. Z błędu szybko wyprowadzili go jednak świadkowie zgromadzeni na plaży. Zapewniali, że żadnego pobicia nie było, a pracownicy WOPR jedynie wykonywali swoją pracę, której zresztą im nie ułatwiano.

Nagranie obejrzało już 1,5 miliona widzów. Film na Facebooku udostępniono też prawie 20 tys. razy.