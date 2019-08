Na drodze zabił czterech motocyklistów. Ukrywał się przez kolejnych 11 lat

Kierowca skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęło czterech motocyklistów, trafił do więzienia. Stało się to 11 lat po tragedii, do której doszło w 2008 roku. Kacper M. przed odbyciem kary długo ukrywał się jednak za granicą.

– Niemiecka policja zatrzymała na terenie Niemiec 34-letniego mieszkańca naszego powiatu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 11 lat temu, dokładnie 28 września 2008 roku, spowodował on tragiczne w skutkach zdarzenie w ruchu drogowym, w którym zginęły 4 osoby – powiedział st. post. Rafał Stramowski z policji w Kępnie. Do zdarzenia doszło 28 września 2008 roku po godzinie 19:00 na drodze krajowej nr 11 między Słupią a Piaskami w Wielkopolsce. Na prostym odcinku drogi, 22-letni wówczas Kacper M., kierując alfą romeo, zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni, uderzając w czterech jadących z przeciwka motocyklistów w wieku 20-26 lat. Trzech motocyklistów zginęło na miejscu, czwarty zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kacper M. usłyszał wyrok pięciu lat więzienia. Przeszedł wszystkie procedury odwoławcze, składał apelacje do sądów wszystkich instancji, prosił też Prezydenta RP o ułaskawienie.