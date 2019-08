Wziął na ramiona krzyż i maszerował przez 24 dni. Zrobił to dla wenezuelskich uchodźców

Wenezuelczyk Jesus Paucar odbył szczególną pielgrzymkę, by zwrócić uwagę na kryzys panujący w Wenezueli. Mężczyzna przez 24 dni maszerował przez Kolumbię z krzyżem na plecach, na którym wyryty był napis „SOS”. Celem jego pielgrzymki była Wenezuela. Jego heroiczna wędrówka miała być przesłaniem dla Kolumbijczyków oraz innych narodów sąsiadujących z Wenezuelą, aby ze zrozumieniem traktowali uchodźców z tego kraju.

Jak alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych Kryzys i hiperinflacja doprowadziły do powszechnych niedoborów żywności i leków w Wenezueli. To skłoniło ok. cztery miliony mieszkańców do opuszczenia kraju, który posiada największe na świecie złoża ropy naftowej.

Oprócz problemów ekonomicznych Wenezuela zmaga się także z impasem politycznym. W styczniu tego roku prezydent Nicolas Maduro rozpoczął kolejną kadencję, choć tymczasowym prezydentem ogłosił się przewodniczący parlamentu Juan Guaido. Uznało go 50 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Wciąż nie uczyniły jednak tego takie mocarstwa jak Chiny czy Rosja.