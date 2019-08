Policjant chwycił się uciekającego samochodu. Nagranie z akcji hitem w USA

Bohaterski policjant z Atlanty doznał obrażeń podczas próby zatrzymania kierowcy, który starał się uciec. Afroamerykanin rozmawiając z policjantami nie chciał poddać się kontroli i nacisnął pedał gazu. Funkcjonariusz Nathan Delay wskoczył przez okno do samochodu, ale na zewnątrz pojazdu wciąż były jego nogi. Doszło do szarpaniny. Podczas ucieczki kierowca uderzył w białą furgonetkę, aby pozbyć się policjanta. Kontynuując ucieczkę przestępca zatrzymał samochód na autostradzie i uciekł do lasu. Po pewnym czasie został złapany i aresztowany. Postawiono mu 12 zarzutów, w tym między innymi: atak na policjanta, próba ucieczki przed funkcjonariuszami, handel narkotykami i nielegalne posiadanie broni palnej.

Policjant Nathan Delay jest w szpitalu. Nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. – Cześć wszystkim. Wyglądam lepiej niż się czuję, ale wrócę 10 razy silniejszy. Kocham was i dziękuję za wsparcie. Przyjmuję darowizny w postaci słodyczy, ciastek i czekolady – powiedział Delay reagując na liczne wyrazy wsparcia.

