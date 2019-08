Szukała go policja. Gdy się upił, sam zadzwonił i zdradził miejsce pobytu

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek 2 sierpnia. Do dyżurnego Komisariatu Policji w Bychawie zadzwonił 45-letni mieszkaniec gminy Jabłonna. Mężczyzna poinformował, że jest poszukiwany i ma do odbycia karę pozbawienia wolności oraz podał miejsce, gdzie w chwili obecnej się znajduje.

Policjanci z Bychawy pojechali do jednej z miejscowości w gminie Jabłonna. Tam przed sklepem zastali grupę mężczyzn spożywających alkohol. Po wylegitymowaniu okazało się, że jednym z nich jest 45-latek, który dzwonił do dyżurnego. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnej bazie potwierdzono, że mieszkaniec gminy Jabłonna jest poszukiwany celem odbycia kary 135 dni pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie „odsiedzi” zasądzoną karę.