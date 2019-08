Ukradł i sprzedał smartfona. Wpadł, bo zrobił nim selfie

Zarzut kradzieży wartego 2 tys. zł telefonu usłyszał 31-latek. Mężczyzna ukradł aparat należący do 23-latki, a następnie wstawił go do lombardu. Zanim to uczynił, zrobił sobie fotkę, która doprowadziła policjantów do jego zatrzymania. Wkrótce za swój czyn mężczyzna odpowie przed sądem.

Pod koniec lipca 23-letnia mieszkanka Zamościa poinformowała policjantów o kradzieży telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w Szczebrzeszynie. Kobieta obsługiwała klientów, pozostawiając aparat na parapecie. Złodziej wykorzystał jej nieuwagę i przywłaszczył sobie warty 2 tys. zł aparat. Ujęcie złodzieja ułatwiło policjantom między innymi zdjęcie wykonane skradzioną komórką. Sprawca uwiecznił na nim swój wizerunek, a następnie wstawił telefon do jednego z zamojskich lombardów. Okazało się, że utrwalony na zdjęciu mężczyzna to 31-letni mieszkaniec gminy Radecznica. W czwartek pod zarzutem kradzieży mężczyzna został zatrzymany. Wczoraj usłyszał zarzuty. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży. Wkrótce jego sprawa trafi do sądu. Zgodnie z kodeksem karnym kradzież to przestępstwo za które grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.