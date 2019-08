Nie żyje gangster, który chciał uciec z więzienia w przebraniu nastolatki. Był więziony w izolatce

Brazylijski gangster Clauvino da Silva miał 42 lata i odbywał karę 73 lat i 10 miesięcy za handel narkotykami. We wtorek strażnicy znaleźli go martwego w celi w więzieniu o zaostrzonym rygorze Bangu 1 w stanie Rio de Janeiro, do którego został przeniesiony po nieudanej próbie ucieczki. Brazylijski portal informacyjny O Globo poinformował, że od czasu jego przeniesienia przebywał w izolatce.

Wcześniej, Silva, znany w środowisku przestępczym pod pseudonimem „Krótki”, chciał uciec z więzienia przebrany za swoją córkę. Strażnicy nie dali się nabrać na wymyślny strój lidera narkotykowego gangu i zdemaskowali go na nagraniu, które umieścili w sieci.

Do zdarzenia doszło w więzieniu Gericino w Rio de Janeiro, w czasie gdy 19-letnia córka odwiedzała swojego ojca w więzieniu. Żeby upodobnić się do nastolatki, przestępca założył na siebie silikonową maskę, perukę z długimi, ciemnymi włosami, okulary i różową koszulkę z kreskówkowymi pączkami.

Jednak strażnicy więzienni nie dali się nabrać i odkryli plan przestępcy. Jak przyznali, Silvę zdradziło nie wymyślne przebranie z silikonową maską, a zdenerwowanie. Funkcjonariusze opublikowali film, w którym widać jak przestępca ściąga swój strój i przyznaje jak naprawdę się nazywa.

Mężczyzna prawdopodobnie chciał zostawić córkę w więzieniu, licząc na to, że kiedy prawda wyjdzie na jaw, on zdoła się ukryć na wolności, a władze wypuszczą dziewczynę. Służby badają jaki był udział jej i ośmiu innych w planowanej ucieczce przestępcy. Po nieudanej próbie ucieczki da Silva został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze Bangu 1.

Jak informują władze, da Silva był jednym z liderów Czerwonego Komanda, jednego z najpotężniejszych gangów w Brazylii, który kontroluję handel narkotykami w dużej części Rio de Janeiro.