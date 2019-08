Nastolatkowie podejrzewani o morderstwa znalezieni martwi. „Duże poczucie ulgi”

Ta sprawa wstrząsnęła nie tylko Kanadyjczykami. Zaczęło się od znalezienia nieopodal kanadyjskiego Dease Lake ciała 64-letniego Leonarda Dycka. Botanik został śmiertelnie postrzelony, a obok znajdował się doszczętnie spalony van należący do Bryera Schmegelsky'ego oraz Kama McLeoda. Nastolatkowie szybko stali się głównymi podejrzanymi. Tym bardziej, że policja nie była w stanie ustalić miejsca ich pobytu.

Zaledwie kilka dni później zgłoszono zaginięcie 23-letniego Lucasa Fowlera z Australii oraz 24-letniej Chynny Deese ze Stanów Zjednoczonych. Para była w trakcie dwutygodniowej podróży po Kanadzie. Ich ciała znaleziono około 20 kilometrów na południe od popularnego wśród turystów Liard Hot Springs, Koroner ocenił, że Fowler i Deese zostali zastrzeleni w nocy 14 lipca.

Świadkowie wcześniej widzieli, jak para zatrzymuje się przy poboczu, by naprawić auto. Właśnie wtedy miał z nimi rozmawiać jeden z podejrzanych. Tym samym Schmegelsky'ego oraz McLeoda połączono z kolejnymi zgonami. Problem tkwił w tym, że byli oni nieuchwytni, policja nie potrafiła ich namierzyć na ogromnym obszarze prowincji Manitoba.

W końcu, po rozciągniętych na kilka prowincji poszukiwaniach, 2 sierpnia grupie pościgowej udało się natrafić na kilka przedmiotów, należących do uciekinierów. Leżały na brzegu rzeki Nelson, tuż obok porzuconej aluminiowej łodzi, co pozwoliło policji znacznie zawęzić obszar obławy. 7 sierpnia w gęstych zaroślach udało się odnaleźć ciała, która zdaniem policjantów muszą należeć do poszukiwanych.

Minister bezpieczeństwa publicznego Kanady, Ralph Goodale, podkreślał, jakim wyzwaniem był pościg za 19- i 18-latkiem. Teren, na którym prowadzono poszukiwania, był odpowiednikiem dystansy pomiędzy Londynem i Moskwą. Na konferencji prasowej wyraził nadzieję, że odnalezienie ciał morderców pozwoli przywrócić Kanadyjczykom utracone w ostatnich tygodniach poczucie bezpieczeństwa. – Myślę, że można mówić o dużym poczuciu ulgi – oceniał.

Wciąż nie wiadomo, dlaczego McLeod Schmegelsky postanowili zabić naukowca i turystów. Kanadyjskie media dowiedziały się jedynie, że obaj byli przyjaciółmi od czasów szkoły podstawowej. Ojciec Schmegelsky'ego zaprzeczył twierdzeniom mediów, jakoby mężczyźni sympatyzowali z ideologią nazistowską. Potwierdził jedynie, że syn uwielbiał militarystyczne gry wideo i zmagał się z problemami emocjonalnymi po rozwodzie rodziców, gdy miał 5 lat. Stwierdził, że syn „jest na misji samobójczej” i „chce, by jego cierpienie się skończyło”.

