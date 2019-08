Zbiorowy gwałt w Ajia Napa – fakt czy pomówienie? Ruszyła zbiórka na prawnika dla 19-latki

Turystka z Wielkiej Brytanii oskarżyła 12 obywateli Izraela o gwałt. Do zdarzenia miało dojść w połowie lipca w jednym z hoteli kurortu Ajia Napa na Cyprze. Po pewnym czasie kobieta wycofała jednak swoje zeznania i sama została oskarżona o wystosowanie fałszywych zarzutów. Obecnie przebywa w areszcie w Nikozji.

Pięciu z początkowo podejrzanych mężczyzn zostało wypuszczonych od razu, kiedy tylko testy DNA wykazały, że nie mogli brać udziału w zarzucanym im czynie. Opinią publiczną wstrząsnęła jednak informacja prawnika Michaela Polaka, zajmującego się prawami człowieka. Według jego słów, 19-latka po ośmiu godzinach pobytu na komisariacie dostała do podpisania oświadczenie, po którym zwolniono pozostała siódemkę. Polak podkreśla, że nastolatce nie towarzyszył wówczas żaden adwokat.

Wiadomo, że do stosunku zbiorowego pomiędzy 19-latką, a mężczyznami z Izraela doszło naprawdę. Nagranie z telefonu komórkowego jednego z nich zostało opublikowane na stronie internetowej z pornografią. Cypryjska policja zapewnia, że kobieta nie zbyła przymuszana do odwoływania zeznań. Grozi jej obecnie nawet rok więzienia za publiczne formułowanie fałszywych oskarżeń. Co ciekawe, z obrony kobiety zrezygnował w tym tygodniu jej pierwszy prawnik.

W internecie ruszyła utworzona przez rodzinę 19-latki zbiórka pod hasłem „Pomóż nastoletniej ofierze uzyskać sprawiedliwość na Cyprze”. Na stronie GoFundMe czytamy, że od 28 lipca Brytyjka jest przetrzymywana w cypryjskim areszcie. Rodzina zwraca uwagę na duże koszty opłacenia prawników w kraju i zagranicą, ale też na liczne przypadki złamania praw oskarżonej. Fachowego wsparcia udziela jej organizacja Justice Abroad, która nagłośniła informacje o rzekomym wymuszaniu odwołania zeznań kobiety.

Cel zbiórki to 15 tys. funtów (ok. 70 tys. zł). Według tabloidu „The Sun”, połowę tej kwoty wpłaciła już kobieta z Izraela. na stronie GoFundMe faktycznie widnieje wpłata na taką sumę.

