Szop o lepkich łapkach utknął w automacie z przekąskami

Do opisywanej tu sytuacji doszło w hrabstwie Volusia na Florydzie. Ofiarą rabusia padł automat z przekąskami stojący przed liceum w Pine Ridge. Sprawa nie budziła wątpliwości. Szop zamknięty wewnątrz maszyny, wina wymalowana na jego pyszczku. Co jednak zrobili przedstawiciele służb, po dotarciu na miejsce? Nie dość, że szybko uwolnili małego złoczyńcę, to jeszcze pochwalili się tym w mediach społecznościowych.

„Ten gentleman został dziś schwytany, gdy popełniał przestępstwo polegające na włamaniu do automatu z jedzeniem przy Pine Ridge High School” – poinformowano na oficjalnym profilu biura szeryfa hrabstwa Volusia na Facebooku. W komentarzach pod wpisem dominowały gratulacje dla służb, znalazło się też sporo ciepłych słów pod adresem zatrzymanego. Biuro szeryfa informowało nawet, że w celu uwolnienia zwierzęcia przemieściło automat przy pomocy wózka na kółkach. Tak, by miało ono jak najlepszą drogę ucieczki z miasta. I jak tu się później dziwić kolejnym podobnym włamaniom?

