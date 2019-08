Kobieta wyrzuciła szczeniaki do śmieci. Została skazana na rok więzienia

Kalifornijski sąd skazał na rok więzienia 59- letnią Deborah Culwell po tym jak oskarżona o znęcanie się kobieta przyznała się do winy. Czas jaki spędziła w areszcie zaliczy się jej na poczet kary. Dodatkowo, jak donosi Desert Sun, kobieta dostała zakaz opieki nad zwierzętami.

Kobieta została zidentyfikowana na podstawie wideo, na którym widać, jak zatrzymuje się swoim samochodem pod sklepem i wrzuca zamkniętą torbę do śmietnika. Kilka minut później mężczyzna przeglądający kosz znalazł w niej siedem szczeniąt. Zabrał je do klimatyzowanego sklepu z częściami samochodowymi.

Szczeniaki były kundlami terierów. Musiały być leczone ze względu na odwodnienie. Niestety, jeden z piesków zmarł tydzień później. Sprawa wzbudziła oburzenie działaczy na rzecz praw zwierząt i trafiła na nagłówki gazet w całych Stanach Zjednoczonych.

Kobieta została aresztowana 22 kwietnia. Podczas przeszukania śledczy znaleźli kolejne 38 psów. Zostały przekazane lokalnym grupom ratującym zwierzęta.

– Trochę nam przykro, że nie dostała więcej niż rok więzienia – powiedziała Janeen Bahr, prezes organizacji OutKasts Animal Rescue do której trafiło pięć psów. – Z drugiej strony, kiedy spojrzy się na to, co dzieje się na świecie i na system karny, prawdopodobnie mamy szczęście, że w ogóle trafiła za kraty. – dodała Bahr.