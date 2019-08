Nergal twierdzi, że został wyrzucony z siłowni. Powodem metalowa koszulka i brak wiary w Jezusa

O sprawie Adam „Nergal” Darski poinformował na swoim profilu na Instagramie. Kontrowersyjny muzyk twierdzi w nagranym przez siebie wideo, że uwagę ludzi pracowników YMCA zwróciła koszulka norweskiego zespołu Darkthrone którą miał na sobie. Później miał zostać zapytany czy wierzy w Jezusa Chrystusa. Kiedy zaprzeczył, został wyproszony z siłowni.

– Jezu! To oznacza wojnę, stary! Możecie cenzurować moją sztukę, ciągać mnie po sądach, wzywać swoich synów do bojkotowania koncertów Behemotha... ale odp***rzcie się od mojego treningu!" – napisał Nergal w komentarzu do filmu. Warto przypomnieć, że Nergal kilkukrotnie stawał przed sądem oskarżany o obrazę uczuć religijnych. – To norweski black metal, najbardziej przyjazna muzyka na świecie, a oni mieli z nią problemy. To głupie" – komentuje w samym wideo.

Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (w skrócie YMCA) to międzynarodowa organizacja, której celem jest jest służenie harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu. YMCA propaguje wartości chrześcijańskie. Obecnie działa w 130 krajach i zrzesza prawie 30 milionów członków. Prowadzi m.in. centra kultury i siłownie.

Adam Darski wraz z Behemothem przebywa w USA, towarzysząc zespołowi Slipknot w trasie koncertowej "Knotfest Roadshow".

