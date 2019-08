TOPR o akcji w Jaskini Wielkiej Śnieżnej: Jedyną metodą dotarcia do grotołazów są działania pirotechniczne

Obecnie ratownicy przygotowują się do poszerzenia niektórych korytarzy. – Wydaje się, że teraz jedyną metodą dotarcia do nich jest szereg bardzo skomplikowanych działań pirotechnicznych. Mamy materiały do tego potrzebne, ale zajmie to bardzo dużo czasu – wyjaśnił naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

Naczelnik TOPR dodał, że w jaskini są odcinki niezwykle ciasne. – Na miejscu może działać bardzo mała grupa osób, przeciągnięcie poszukiwanych w tych ciasnych korytarzach jest bardzo trudne. Jeśli dojdzie konieczność transportu osób poszkodowanych to będą godziny albo i dni działań pirotechnicznych. Musimy się przygotować nawet na dni, tygodnie działań – mówił taternik

Jak podał Krzysztof, po ziemią jest obecnie 27 ratowników, w tym pięciu strażaków. Ratownicy byli w pobliżu miejsca, z którego ostatnio był kontakt z zaginionymi, ale nie udało się go ponownie nawiązać. Niebawem na miejsce dotrą posiłki ze Słowacji.

Jaskinia Wielka Śnieżna

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najgłębszą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Długość odkrytych do tej pory korytarzy wynosi 23 753 metry, a deniwelacja 824 metry. Określenie to obejmuje 5 jaskiń. Są to: Jaskinia Śnieżna, Jaskinia Wielka Litworowa, Jaskinia nad Kotlinami, Jasny Awen i Jaskinia Wilcza.

