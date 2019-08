Próbowała zrobić idealne selfie. Spadła z 50-metrowej „Skały Miłości”

Kijek do selfie, zdj. ilustracyjne

Nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie, z pewnością też nie ostatnie. Podczas próby wykonania „idealnego” selfie, młoda Rosjanka potknęła się i spadła z wysokiej na 50 metrów skały. Choć jest mocno poobijana, to dzięki upadkowi do wody udało jej się przeżyć.