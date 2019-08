Donald Trump po raz 10. został dziadkiem. Jego syn pochwalił się zdjęciem dziecka

To drugie dziecko pary – ich pierwsze, Eric Luke Trump, kończy dwa lata we wrześniu. „Lara Trump i ja z radością witamy Carolina Dorothy Trump na świecie. Już cię kochamy!” – napisał syn prezydenta na swoim Instagramie.

35-letni Eric Trump to trzecie dziecko Donalda Trumpa. Jest dyrektorem wykonawczym w The Trump Organization wraz ze swoim bratem Donaldem Jr. Z kolei jego 36-letnia żona Lara Trump to była dziennikarka, która zajmuje się prawami zwierząt i wraz z mężem zarządza fundacją, która finansuje szpitale dla dzieci. Lara Trump jest również oficjalnie zaangażowana w kampanię prezydencka swojego teścia i często broni jego polityki w mediach.

73-letni prezydent ma pięcioro dzieci z trzech różnych związków. Z 9 dotychczasowych wnuków 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych 5 to dzieci Donalda Trumpa Juniora, a 3 Ivanki Trump. Pierwszy syn Erica Trumpa urodził się niecałe dwa lata temu. Teraz do grona wnuków dołączyła 4 dziewczynka, Carolina.

Dotychczasowe wnuki Donalda Trumpa to 11-letnia Kai Madison Trump, 10-letni Donald John III, 7-letni Tristan Milos Trump, 5-letni Spencer Frederick Trump, 4-letnia Chloe Sophia Trump (dzieci Trumpa Jr), 7-letnia Arabella Rose Kushner, 5-letni Joseph Frederick Kushner i 3-letni Theodore James Kushner (dzieci Ivanki Trump) oraz prawie 2-letni Eric Luke Trump (syn Erica Trumpa).