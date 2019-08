Babcia „miała zły dzień”, wnuczka straci nogi? Drastyczne zdjęcia obrazują skalę oparzeń

Amerykańskie i brytyjskie media publikują wstrząsające zdjęcia poparzonych stóp 2-letniej Kaylee Robinson z USA. Obrażenia powstały 11 sierpnia, kiedy dziecko przebywało pod opieką przyrodniej babci, Jennifer Vaughn, w Chattanooga w stanie Tennessee. Matka dziewczynki w rozmowie z telewizją ABC2 przekazała, że Vaughn oparzyła dziecko gorącą wodą, ponieważ „miała zły dzień”.

Kobieta trafiła do aresztu z zarzutami poważnego znęcania się nad dzieckiem. Wyznaczona w jej sprawie kaucja to 150 tys. dolarów. Tymczasem Smith zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące skalę poparzeń. Ostrzegamy, że jest to wstrząsający widok. Detektywi z Biura Szeryfa Hrabstwa Rhea podkreślają, że są to najgorsze oparzenia, jakie widzieli w swojej karierze.

Galeria:

Poparzona 2-letnia Kaylee Robinson

– To straszne, bardzo stresujące. Kaylee miała dotąd dwie operacje, ale nie pomogły. Skóra się nie regeneruje w sposób, w jaki chcieliby tego doktorzy. Córkę bardzo boli – mówiła matka poparzonej dziewczynki. – Lekarze przeszczepią kawałek skóry z jej uda w przyszłym tygodniu i spróbują wyleczyć jej stopy – informowała. Wspomniała też o wysokim ryzyku infekcji i konieczności amputowania obu stóp dziecka.

Na stronie GoFundMe ruszyła zbiórka, która ma pomóc sfinansować koszty leczenia dziewczynki.