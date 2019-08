Albańska furia. Restaurator gołą pięścią wyrąbywał szybę w samochodzie

Opisywane tutaj zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Porto Palermo w południowej Albanii. Zamieszczony powyżej film został nagrany we wnętrzu samochodu wynajętego przez hiszpańskich turystów. Widzimy na nim, jak uczepiony maski mężczyzna wybija ręką dziurę w szybie i próbuje dostać się do środka. Po kilku minutach, kiedy kierowca przystawał, by dać agresorowi szansę na zejście z wozu, przerażonym w końcu udaje się pozbyć napastnika. Na odchodnym próbuje on jeszcze szarpać za klamkę przednich drzwi i uderza w tylną część pojazdu.

Hiszpańskie media ustaliły tożsamość mężczyzny, którego rodzinę zaatakowano. To Eugenio Galdon, podróżujący razem z przewodnikiem i kierowcą w wynajętym samochodzie. Napastnikiem miał być właściciel restauracji, którą Hiszpanie opuścili po bliżej nie sprecyzowanej kłótni. Jej szczegóły różnią się w zależności od źródła opisującego sprawę, ale obracają się wokół niezadowolenia klientów z obsługi i skrajnej reakcji właściciela lokalu.

Sprawą szybko zajęli się albańscy politycy, próbujący szybko załagodzić sytuację. Duża część dochodów niewielkiej Albanii pochodzi właśnie z wpływów z turystyki. Premier Edi Rama zapewniał na Facebooku, że napastnik zostanie ukarany. Przepraszał też hiszpańskich gości. Nagrał też film, na którym wspólnie z Galdonem przekonują, że jeden człowiek nie tworzy wizerunku całego państwa.