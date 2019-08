Deklaracja wiary dla pracowników Energylandii. „Nie zamknę oczu, nie pomodliwszy się o boskie przewodnictwo”

„Wierzę w siebie. Wierzę w tych, którzy ze mną pracują. Wierzę w mojego pracodawcę. Wierzę w moich przyjaciół. Wierzę w moją rodzinę. Wierzę, że Bóg udzieli mi wszystkiego, czego potrzebuję, aby odnieść sukces, jeśli postaram się najlepiej, jak umiem, zasłużyć na to wierną i uczciwą służbą” – można przeczytać w umieszczonej w pracowniczej broszurze deklaracji.

Dalsza część deklaracji odnosi się bezpośrednio do spraw religijnej wiary.

„Wierzę w modlitwę i nigdy nie zamknę oczu do snu, nie pomodliwszy się o boskie przewodnictwo, ażebym był cierpliwy wobec ludzi i tolerancyjny na tych, którzy nie wierzą tak jak ja. Wierzę, że sukces jest wynikiem inteligentnego wysiłku i nie zależy od szczęścia ani od ostrych praktyk, ani od oszukiwania przyjaciół, bliźnich, ani mojego pracodawcy” – czytamy w „przewodniku pracownika”.

O kontrowersyjnej broszurze poinformował portal money.pl, który otrzymał jej zdjęcia od swojego czytelnika – jednego z pracowników firmy. „Deklarację wiary” skomentował Kris Kojder, rzecznik prasowy i dyrektor ds. wizerunku Energylandii.

– Cytat z naszej książki pracowniczej nie odnosi się do konkretnej wiary, lecz ma charakter uniwersalny – pochodzi z książki Napoleona Hilla „Prawo sukcesu” i każdy może go zinterpretować indywidualnie – twierdzi Kojder. – Wydana książka pracownicza ma na celu przekazanie nie tylko niezbędnych informacji na temat naszej firmy, jej struktury, etc., ale ma być także swego rodzaju motywatorem do osiągania sukcesu i samorealizacji – dodaje.

W samej deklaracji firma nie widzi nic złego i nie zamierza jej usuwać. Inną decyzję podjęto jednak w sprawie miejsca na podpis, mimo że, jak twierdzi rzecznik, ono tez jest częścią cytatu. – Po przemyśleniu stwierdziliśmy, że w nowej edycji książki pracowniczej, go usuniemy, a poniżej zamieścimy źródło cytatu – zapowiedział Kojder w rozmowie z money.pl.

Energylandia

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce, który znajduje się w małopolskim Zatorze. Znajdują się w nim takie atrakcje jak kolejki górskie, karuzele i inne urządzenia ekstremalne. Dwie największe z górskich kolejek należy do kategorii hyper coaster, w tym jedna z nich to kolejka hybrydowa (stalowo-drewniana).