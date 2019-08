Archiwum X rozwikłało sprawę zabójstwa sprzed 19 lat. Mordercę zatrzymano

Rozwikłanie zagadkowej zbrodni sprzed 19 lat to efekt pracy policjantów z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czyli z tzw. Archiwum X. W skład tej elitarnej grupy wchodzą najlepsi, niezwykle doświadczeni funkcjonariusze. Ich zadaniem jest analiza spraw, które przed laty zostały umorzone, a które przy wykorzystaniu najnowszych technik badawczych mają teraz szansę na rozwiązanie.

W 2000 roku do dyżurnego bytomskiej policji wpłynęła informacja o zwłokach 65-letniej kobiety, znalezionych w należącym do niej mieszkaniu. Sekcja wykazała, że kobieta została uduszona. Wykonane na miejscu zdarzenia czynności i prowadzone postępowanie nie pozwoliły policjantom ustalić i zatrzymać sprawcy tej zbrodni. Sprawa została umorzona, ale śledczy o niej nie zapomnieli.

Po latach zajęli się nią kryminalni ze śląskiego Archiwum X, którzy skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego postępowania. Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach. Wykorzystując nowoczesne metody badań, ponownie poddano analizie zabezpieczony w 2000 roku materiał dowodowy. Wykonane w tej sprawie czynności naprowadziły kryminalnych na trop 47-letniego mieszkańca jednej z podgliwickich miejscowości. Dalsze ustalenia prowadzone przez śląskich śledczych pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny oraz przedstawienie mu zarzutów. 47-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywotnie więzienie. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

