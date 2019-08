Katastrofa wojskowego odrzutowca. Do sieci trafił film pokazujący tragiczny moment

W poniedziałek 26 sierpnia wojskowy odrzutowiec z zespołu akrobacyjnego hiszpańskich sił powietrznych spadł do morza w okolicy półwyspu La Manga. Jedyną ofiarą wypadku jest pilot samolotu. To już kolejna katastrofa lotnicza do której doszło w ostatnich dniach w Hiszpanii.