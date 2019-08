Ten połów zapamięta do końca życia. Wędkarka złowiła rybę z „dwoma pyskami”

O sprawie niezwykłego połowu Debbie Geddes poinformowała amerykańska telewizja Fox News. W wywiadzie dla stacji Debbie Geddes przyznała, że wyjątkową rybę złowiła na jeziorze Champlain, gdzie łowiła ryby wraz ze swoim mężem.

– Już w momencie, kiedy ta konkretna ryba chwyciła haczyk, wydawało mi się, że złowiłam ładną rybę” – stwierdziła wędkarka. – Kiedy wyciągnęliśmy ją na łódź, nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem! Dwa pyski! Mimo to ryba była zdrowa i dobrze się rozwijała! To niesamowite! – dodała.

Wędkarka zrobiła kilka zdjęć i wypuściła rybę z powrotem do wody. Zdjęcia następnie opublikowane na Facebooku przez współpracownika Geddes, Adama Facteau. Następnie zdjęcie trafiło na profil lokalnej drużyny wędkarskiej Knotty Boys Fishing, z którego zostało kilka tysięcy razy udostępnione dalej.

Nie wiadomo skąd wziął się niezwykły wygląd ryby. Sama Geddes uważa, że było to spowodowane wcześniejszą kontuzją, powstałą najprawdopodobniej po kontakcie z innym wędkarzem. Inni komentujący obwiniali zanieczyszczenie wody przypominając, że do jeziora wpada wiele ścieków.