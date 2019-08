W 2001 roku okłamał śledczych. Po 18 latach wróciło po niego Archiwum X

Policjanci zespołu do spraw przestępstw niewykrytych – archiwum X wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP przez kilka lat pracowali nad sprawą uprowadzenia mężczyzny i znęcania się nad nim. Do przestępstwa doszło w kwietniu 2001 roku w podwarszawskiej miejscowości. Jak ustalili wówczas funkcjonariusze, napastnicy wciągnęli do samochodu znanego im wcześniej mężczyznę, ugodzili nożem, a następnie wywieźli do lasu, gdzie dręczyli swoją ofiarę. Wszystko wskazywało na to, że sprawa ma związek z porachunkami stołecznych grup przestępczych. Dzięki ustaleniom policjantów oraz dotarciu do świadków, których zeznania okazały się przełomowe w śledztwie, zatrzymano podejrzanych o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem.

Mimo, że mężczyźni po przedstawieniu zarzutów znaleźli się w areszcie, śledczy nie przestali zajmować się sprawą, mając na uwadze zarówno rzetelne zebranie materiału dowodowego jak i wyjaśnienie wszystkich jej wątków. W trakcie prowadzonego śledztwa okazało się, że dotychczasowe ustalenia w sprawie nie pokrywają się z zeznaniami niektórych świadków. Wątpliwości wzbudziły m.in. kwestie dotyczące udziału w zdarzeniu poszczególnych osób. Śledczy podejrzewali, że jeden ze świadków mógł nie przekazać informacji, które były mu znane i mogły mieć istotne znaczenie dla śledztwa. W związku z tym policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę.

Z informacji zebranych przez policjantów i prokuratora wynika, że 37-latek dwukrotnie zataił prawdę oraz zeznał nieprawdę podczas przesłuchania w grudniu 2017 roku i dwa miesiące później w związku z tą sprawą. Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty w prokuraturze, do których się przyznał i został objęty policyjnym dozorem. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

