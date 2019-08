Plany lekcji na nowy rok szkolny. Mendes, Cabello i BTS zmotywują was do nauki?

Tak, zdajemy sobie sprawę, że z powodu zmian w oświacie w tym roku wielu uczniów będzie musiało przestawić się na wieczorne "zmiany". Współczujemy i życzymy wytrwałości oraz siły na ostatnich zajęciach z każdego dnia. Zamiast jednak przyłączyć się do chóru narzekających głosów, co raczej niewiele by zmieniło, wolimy dać Wam coś pozytywnego.

Z tego też powodu chcemy podzielić się z Wami pracą, którą na Twitterze wykonuje osoba prowadząca profil @planylekcji4you. Jak sama nazwa wskazuje, użytkownik za swoją misję obrał sobie tworzenie gotowych do wydrukowania wzorów na plany lekcji. Obok miejsca na wpisanie kolejnych przedmiotów oraz odpowiednich przedziałów czasowych znajdziecie grafiki z ulubionymi gwiazdami i dobrze dobrane zdobienia. Wybór jest naprawdę spory, poniżej jedynie mała dawka przykładów:

"13 powodów"



Camila Cabello



Bella Thorne



Ariana Grande



Kylie i Kendall Jenner



"Riverdale"



"Friends"



Little Mix



BTS



Shawn Mendes



Sherlock i Watson



Rafał Brzozowski



Lauren Jauregui



Miley Cyrus



Dawid Kwiatkowski



Justin i Hailey Bieber



Dua Lipa



"Plotkara"



"Dom z papieru"

Głowa do góry i powodzenia w nowym roku szkolnym!

