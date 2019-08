„Najbrudniejsze porno w historii”. Serwis pornograficzny włącza się do walki o czyste środowisko

Serwis Pornhub wyprodukował film „The Dirtiest Porn Ever” z udziałem amatorskiej pary gwiazd porno Leolulu. To gra słowna. Angielskie słowo dirty oznacza zarówno sprośny, jak i brudny, wiec tytuł akcji można przetłumaczyć zarówno jako „najsprośniejszy”, jak i „najbrudniejszy” film porno w historii.

Na YouTube pojawił się krótki zwiastun filmu. Jednak, żeby wesprzeć walkę o czyste środowisko trzeba obejrzeć pełny, nieocenzurowany film, który został opublikowany w samym portalu. Każde obejrzenie filmu spowoduje przekazanie przez PornHub darowizny na rzecz Ocean Polymers, organizacji non-profit specjalizującej się w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych ze światowych oceanów.

W samym filmie aktorzy przybywają z pozoru rajską plażę. Jednak po chwili, widzimy, ze jest ona skąpaną w tonach śmieci. Gdy para zajmuje się sobą, plażę zaczynają czyścić ludzie w kombinezonach, którzy przywracają jej naturalne piękno, a jednocześnie odsłaniają kochanków.

„Musimy zmienić swoje nawyki i przestać wreszcie zaśmiecać te przepiękne fragmenty nieba, tutaj na Ziemi – wzywa Pornhub publikując film –Aby pomóc, obejrzyj cały nieocenzurowany film z udziałem pary gwiazd porno LeoLulu, w naturze. Za każde wyświetlenie przekażemy darowiznę na rzecz Ocean Polymers, by pomóc w finansowaniu ich wysiłków na rzecz usuwania odpadów oceanicznych – zapowiada portal.

Serwis przypomina także podstawowe 3 proste, kluczowe zasady walki o czystość planety:

nie kupuj oraz używaj jak najmniej plastiku

jeżeli jesteś zmuszony kupić jednorazowy plastik, poddaj go recyklingowi

kiedy jesteś na zewnątrz i podziwiasz naturę, zawsze sprzątaj po sobie

„Cieszymy się, że Pornhub zaangażował się w nasz projekt i wykorzystał swój głos sięgając po pozytywne działania” – napisała w oświadczeniu Heather Wigglesworth, dyrektorem wykonawczym oraz kierownikiem projektu w Ocean Polymers – „Ten problem dotyczy nas wszystkich i tylko razem możemy wypracować jakieś rozwiązania. Pornhub to marka o ogromnym, globalnym zasięgu, dlatego jest to bardzo skuteczna platforma do podnoszenia świadomości i walki z kryzysem w oceanach, którego obecnie doświadczamy”.

Pornhub na ratunek pszczół

To kolejna nietypowa akcja serwisu pornograficznego pornhub w ramach programu Pornhub Cares. Poprzednio wzywał do ochrony pszczół publikując specjalne filmy, na których do obrazu pracujących pszczół dołączono głosy aktorów porno, którzy czytają napisane pod tę okazję dialogi i komentarze.