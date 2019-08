Narzekacie na lekcje na popołudnie? Oni mieli słoneczko, zajęcia w beczce i strefy no-go

Polska zabawa w „kiedyś to było” nigdy nie przestanie nas fascynować. Praktycznie wszystko w naszym kraju odnosimy do przeszłości i porównujemy tak długo, aż udowodnimy słuszność naszych poglądów. Przy okazji ostatnich dyskusji na temat planów lekcji licealistów część internautów stwierdziła, że ma tego dość i w kreatywny sposób wyśmiała podobne porównania. W końcu chcemy dla przyszłych pokoleń lepiej, a nie „tak jak my mieliśmy”, albo i gorzej. Prawda?

Najwięcej tego typu reakcji znalazło się pod tweetem dziennikarza Polskiego Radia, Karola Darmorosa. „Płacz, bo dorośli ludzie z liceów będą kończyć lekcje o 19. Ja swoją drugą zmianę miałem w 2. klasie podstawówki (99/00) i zimą kończyłem zajęcia po zmroku. No ale wtedy nie było twittera i dzieci były jakieś takie bardziej odporne” – pisał we wtorek 27 sierpnia. Nie pomijając faktu, że zimą po zmroku kończyć mogli także uczniowie ze zmiany porannej, internauci szybko wzięli się za przerabianie tego wpisu i doprowadzanie argumentu do absurdu. Najlepsze przykłady zebraliśmy w naszej galerii powyżej. Gwarantujemy, że kilka z nich to prawdziwe perełki.

