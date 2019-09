Trzaskowski podaje przyczynę awarii kolektora, Błaszczak pokazuje ukończony most pontonowy

W zeszły czwartek, 29 sierpnia premier Mateusz Morawiecki, ze względu na awarię kolektorów ściekowych i spust zanieczyszczeń do Wisły podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, który ma zostać ułożony na moście pontonowym. Jak dziś poinformował szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze, most pontonowy został postawiony.

„Wojsko Polskie zakończyło budowę mostu pontonowego, na którym zostanie ułożony rurociąg do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie” – napisał Błaszczak na Twitterze. – Dziękuję żołnierzom, po raz kolejny udowodniliście, że zawsze można na Was liczyć!” – dodał.

Przyczyna awarii kolektora

We wtorek 3 września rano Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że za awarię jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” odpowiada rozszczepienie rurociągu. Według wstępnych danych, które muszą być jeszcze potwierdzone, do błędu doszło w trakcie wykonywania rurociągu.

– W czasie prac, które realizowały budowę tego rurociągu, doszło do problemów z łączeniem ze sobą poszczególnych elementów. Te elementy powinny być tylko i wyłącznie zakończone i izolowane fabrycznie, prawdopodobnie przy łączeniu tych elementów jednak nastąpiły problemy, a mianowicie po prostu te dwa elementy były łączone bez zachowania stuprocentowej, należytej staranności – powiedział prezydent Warszawy na konferencji prasowej.

Zwolnienie wiceprezesa MPWiK

Podczas porannej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poinformował również, że na jaw wyszło uchybienie formalne ze strony wiceprezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i w związku z tym pożegna się on dzisiaj z pracą. Prezydent Warszawy tłumaczył, że chodzi o brak jednego przeglądu pięcioletniego tunelu.

Rafał Trzaskowski poinformował, że dzisiaj odbędzie się kolejny sztab kryzysowy. – Przez cały czas analizujemy wszystkie dokumenty, by mieć pewność jak wyglądał proces. W tym toku wyszło na jaw dosyć istotne uchybienie formalne – brak jest jednego przeglądu pięcioletniego tego tunelu. To nie ma wpływu na samą kwestię awarii, dlatego, że były robione przeglądy roczne o rozszerzonym zakresie. Nie mogę jednak tolerować tego rodzaju uchybień, gdy mamy do czynienia z tego typu awarią – przekazał. Prezydent stolicy dodał, że w związku z tym z pracą pożegna się we wtorek członek zarządu „odpowiedzialny za nadzór wszystkich dokumentów”. – Także wobec wszystkich tych, którzy nadzorowali ten proces zostaną wyciągnięte konsekwencje – dodał.

Woda w stolicy jest bezpieczna

Tymczasem MPWiK wydało komunikat w związku z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni „Czajka”. „Informujemy, że woda dostarczana do mieszkanek i mieszkańców stolicy jest bezpieczna i nadaje się do picia z kranu” – podano.

Dalej MPWiK informuje, że awaria układu przesyłowego dotyczy systemu kanalizacyjnego i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane między 506 km a 509 km na rzece to jest 10 km powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki, który odbywa się na wysokości 519 km. Parametry jakościowe wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy w żaden sposób się nie zmieniły. „Warszawska kranówka spełnia rygorystyczne wymogi określone przepisami prawa krajowego i unijnego, a jej parametry są stale kontrolowane na każdy etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej. MPWiK posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych ok. 170 tys. badań wody. Niezależnie kontrole jakości wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy prowadzi Sanepid” – podkreślono.