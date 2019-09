Histeria brytyjskiej turystki w Maroku. W obronie kurczaków biła, gryzła i obrażała handlarzy

Dwa nagrania pokazujące histerię brytyjskiej turystki trafiły do mediów społecznościowych. Na pierwszym nagraniu widać kobietę, która krzyczy i zarzuca miejscowym, ze są „grubiańscy” i „nie potrafią czytać”. Przy tym wielokrotnie przeklina, a w pewnym momencie pokazuje środkowe palce osobie, która nagrywała całe zdarzenie.Następnie turystka związuje swoje włosy i rzuca się na pojemnik z ptakami. Widać jak szarpie i gryzie wzmocnioną sznurkiem plastikową klatkę i osobę która próbuje ją powstrzymać. Następnie wydaje z siebie przeraźliwy, głośny krzyk.

Na kolejnym nagraniu, które zostało zarejestrowane chwile później widać jak kobieta próbuje zatrzymać handlarzy przenoszących klatki i wymierza ciosy próbującym ją uspokoić ludziom. – Nie traktuje się zwierząt w ten sposób – krzyczy. Ciągle obrażani handlarze reagowali w bardzo wyważony sposób. W końcu otaczający ludzie zatrzymali turystkę i przekazali ją w ręce policji. Jak informuje Daily Mail policja nie aresztowała Brytyjki, ale przekazała ją do szpitala na leczenie „histerii”.