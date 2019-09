Lechów Wałęsów dwóch. Lech Kaźmierczyk przyjął nazwisko po żonie, córce noblisty

Jak opowiadał w rozmowie z „Wydarzeniami” nowy Lech Wałęsa, najstarszą córkę byłego lidera „Solidarności” poznał przed kilkoma laty, w jednej ze swoich restauracji. To właśnie ona miała przekonać go do przyjęcia tego nazwiska.

– Nie jest to dla mnie żaden problem, a wręcz przeciwnie, przemyślałem sobie tę decyzję i stwierdziłem, że jest to wspaniałe nazwisko, historyczne, polskiego patrioty, który dużo zrobił dla naszego narodu. Stwierdziłem, że to dla mnie zaszczyt przyjąć to nazwisko – mówił radny Koalicji Obywatelskiej, do niedawna Lech Kaźmierczyk.

Jak zdradza teraz młodszy z Lechów Wałęsów, na tym jeszcze nie koniec. Wspólnie z żoną spodziewają się dziecka i chcą dać mu na imię... również Lech. Wiele osób sugeruje, że zmiana nazwiska to ze strony radnego pomysł na karierę polityczną. Ten odpowiada jednak, że nie zamierza kandydować do Sejmu ani Senatu. Chce pozostać radnym. Funkcję tę pełni już od 14 lat.

