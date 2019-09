Tłum tratował ludzi podczas święta szyitów w Iraku. Co najmniej 30 ofiar

We wtorek 10 września podczas świętowania Aszury w Karbali doszło do tragicznego w skutkach wybuchu paniki. Po zapadnięciu się chodnika, biorący udział w procesji tłum ruszył do ucieczki. Tysiące przerażonych ludzi stratowało na śmierć 31 osób, a ponad 100 kolejnych z różnego rodzaju obrażeniami trafiło do szpitala. Część z rannych jest w stanie krytycznym - stąd oświadczenie ministra zdrowia dotyczące spodziewanego dalszego wzrostu liczby ofiar.

Aszura to jedno z największych świąt szyitów, chociaż przez szacunek dla muzułmanów, obchodzą je także grupy hinduistyczne, buddyjskie czy chrześcijańskie. W dniu Aszury szyici urządzają publiczne lub domowe zgromadzenia, podczas których wspominają męczeńską śmierć wnuka Mahometa - Husajna ibn Alego. Największa procesja tradycyjnie odbywa się w Karbali, ponieważ to tam właśnie zginął Ali.

