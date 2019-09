Dominika K. usłyszała wyrok. Żona znanego polityka kierowała samochodem mając 2,5 promila

Zarzuty

Dominika K. oskarżana była o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego syna, który podróżował razem z nią. Sytuacja miała mieć miejsce w dniu 15 lutego 2019 roku na terenie stacji benzynowej w Warszawie. „Wykonane na miejscu zdarzenia badanie wykazało u Dominiki K. 1,21 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w pierwszej próbie i 1,20 mg/l alkoholu w drugiej próbie” – podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie w oficjalnym komunikacie. W toku postępowania ustalono, że Dominika K. odebrała syna z przedszkola, a następnie pojechała wraz z dzieckiem na stację benzynową, aby skorzystać z myjni. Pracownicy stacji zgłosili funkcjonariuszom policji, że Dominika K. może znajdować się w stanie nietrzeźwości.

Kara

Warszawski sąd wymierzył karę w wysokości 1,5 roku ograniczenia wolności. Ma ono polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Kobieta otrzymała też czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zapłaci dodatkowo 6 tys. złotych kary na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Zdaniem prokuratury kara ta nie odpowiada stopniowi winy i społecznej szkodliwości popełnionego czynu. Jest też niewychowawcza i nie spełnia celu prewencyjnego. Dominika K. należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Wszczęte w jej sprawie postępowanie dyscyplinarne zawieszono do czasy wydania sądowego wyroku.

Przesłuchanie Dominiki K. i akt oskarżenia

Prokuratura informowała, że podczas pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanej o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, Dominika K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Śledczy w dalszej części oficjalnego komunikatu poinformowali, że w toku prowadzenia tego samego postępowania Dominika K. „nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, w których zaprzeczyła, że w dniu 15 lutego 2019 r. znajdowała się pod wpływem alkoholu”.

We wtorek 14 sierpnia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza akt oskarżenia przeciwko Dominice K. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo osoby, wobec której istnieje obowiązek opieki, jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.