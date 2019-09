Wyrzucał śmieci do lasu. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym

Koordynator Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Grudziądzu czwartego września przyjął zgłoszenie o dzikim wysypisku śmieci. Nieznany sprawca przy ul. Klonowej wyrzucił odpady budowlane. Sprawą zajął się dzielnicowy z rewiru I grudziądzkiej komendy. Policjant udał się we wskazane miejsce, gdzie wśród odpadów znalazł opakowania od materiałów budowlanych, na których znajdowały się informacje o sprzedawcy towaru. Dzięki tym wiadomościom, pracujący w sprawie policjant, ustalił odbiorcę towaru. Okazała się nim firma remontowo-budowlana z Grudziądza.

Funkcjonariusz we wtorek 10 września odwiedził szefa firmy, a ten wskazał osobę, która miała dostarczyć odpady do utylizacji. Obecny na miejscu mężczyzna, podejrzewany o wyrzucenie odpadów, został wylegitymowany i sprawdzony w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że 49-latek jest poszukiwany listem gończym i do ustalenia miejsca pobytu. Sprawca zaśmiecania został zatrzymany, gdyż zgodnie z dyspozycją z listu gończego trafił na 14 dni tymczasowo do aresztu.

Policjanci zobowiązali właściciela firmy budowlanej do uprzątnięcia składowiska. W tej sprawie funkcjonariusze sporządzą wniosek o ukaranie 49-letniego bałaganiarza.

Do tej pory funkcjonariusze z Grudziądza na KMZB przyjęli 49 zgłoszeń w kategorii „dzikie wysypisko śmieci”. W 32 przypadkach policjanci doprowadzili już do usunięcia nieczystości i odpadów. Niektórzy sprawcy zostali ustaleni i ukarani. W pozostałych przypadkach mundurowi nadal pracują, żeby wyeliminować zgłoszone zagrożenie.