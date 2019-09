Zamach bombowy w Turcji. Ładunek wysadził w powietrze busa wiozącego robotników

Stworzony według chałupniczej metody ładunek wybuchowy został zdetonowany pod kołami mikrobusa wożącego robotników leśnych do pracy. W wyniku eksplozji zmarły co najmniej 4 osoby. 13 rannych przebywa w szpitalu w Kulp. Jak informowały władze prowincji Diyarbakır, do zamachu doszło około godziny 18 czasu lokalnego.

O atak natychmiast obwiniono Partię Pracujących Kurdystanu, organizację uznawaną przez władze tureckie za terrorystyczną. Wśród ofiar byli wyłącznie cywile, co mocno podkreślane jest w tureckich komunikatach. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przekazał kondolencje ofiarom i rodzinom zamachu. Zapowiedział, że do złapania sprawców wykorzystane zostaną wszelkie możliwe środki.