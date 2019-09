17 razy postrzelona, bez oczu i ucha. Suczka przeżyła koszmar, teraz robi karierę

Człowiek zgotował suczce Maggie prawdziwe piekło na ziemi. Zwierzak został odnaleziony w Libanie. Maggie była w fatalnej kondycji. Suczka była przywiązana, miała odcięte ucho i złamaną szczękę. Została dotkliwie pobita, a także 17-krotnie postrzelona. W wyniku traumatycznych doświadczeń pies stracił wzrok. W ratowanie Maggie zaangażowali się bezinteresowni ludzie, a także fundacja The Wild At Heart. Suczka musiała przejść wiele operacji i zabiegów. Na szczęście los w końcu się do niej uśmiechnął. Znalazła dom. Została adoptowana przez Kasey Carlin.

Maggie z biegiem lat stała się prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych. Obecnie na Instagramie czworonoga obserwuje ponad 250 tysięcy internautów. Historia psa jest dla nich poruszająca. – Dała mi i innym wiele lekcji. (…) Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany, nie oceniaj książki po okładce, miłość zwycięża wszystko, bądź pokorny, żyj pełnią życia, pomagaj innym, możesz zrobić wszystko, jeśli tylko uwierzysz – powiedziała Kesey. Maggie zaprzyjaźniła się także z drugim pieskiem 25-latki. Pełni teraz bardzo ważną funkcję. Jako „pies terapeuta” odwiedza szpitale i domy opieki.

