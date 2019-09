Sam Smith zmienił tożsamość płciową. Podpowiada, jak się do niego zwracać

Sam Smith w jednym z wywiadów wyznał, że nie identyfikuje się z żadną z płci. Chciałby, żeby mówiono o nim: oni/ich. „Po latach walki z moją tożsamością płciową postanowiłem cieszyć się z tego, kim jestem, i wewnątrz, i na zewnątrz” – napisał na Instagramie. Gwiazdor podziękował najbliższym i fanom za wsparcie. „Nie jestem jeszcze na etapie elokwentnego opowiadania o tym, co znaczy bycie niebinarnym, ale nie mogę się doczekać dnia, w którym będę” – dodał. Jego wpis wywołał falę komentarzy. Uwagę zwraca fakt, że są to komentarze głównie pozytywne.

Coming out gwiazdora muzyki pop

W marcu tego roku piosenkarz ujawnił, że przez całe życie zmaga się ze zdefiniowaniem tego, kim jest. – W moim ciele i umyśle zawsze była wojna o to, jak się definiuję. Myślę jak kobieta i czasami się zastanawiałem nad tym, czy chcę przejść zmianę płci. To coś, o czym wciąż myślę, ale już wiem, że to nie w tym rzecz – tłumaczył.