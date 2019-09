Tetris challenge. Służby rozkładają się na części pierwsze

Jeśli lubicie porządek, Tetrisa albo klocki Lego – jesteście w domu. Królujący obecnie na Instagramie Tetris challenge to coś w sam raz dla was. Jest jeszcze jeden element, który sprawia, że zabawa jest tak interesująca. Zapoczątkowały ją służby: pogotowie, strażacy, policja oraz liczne mniejsze odmiany i odłamy wyżej wymienionych. Możemy więc w pewien sposób zajrzeć do wnętrz pojazdów ratunkowych, zerknąć na ich wyposażenie, uświadomić sobie poziom skomplikowania pracy służb ratunkowych i porządkowych, a przede wszystkim – dobrze się bawić, oglądając kolejne próby w ramach #TetrisChallenge. Do czego też zachęcamy. Galerię ze zdjęciami znajdziecie na górze tekstu.

Czytaj także:

Te wakacje należały do niego. Kim jest nowy koci król memów?Czytaj także:

Kiki challenge dotarło do Polski. Nasza policja ostrzega śmiałków i grozi karami