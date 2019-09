„Zatrzymać alkoholizm i cudzołóstwo”. Księża skropili miasto 70 litrami wody święconej

Jak walczyć z alkoholizmem i cudzołóstwem? Najlepiej z Bożą pomocą! Z takiego założenia wyszli prawosławni kapłani z Tweru w zachodniej części Rosji. By ukrócić złe nawyki krajanów, wsiedli w helikopter, który wyniósł ich na wysokość prawie 250 metrów. Tam odprawili stosowne modły i zrzucili zawartość ładowni – 70 litrów święconej wody.

By pokazać, że zmiana jest możliwa, na pokład helikoptera zabrano małżeństwo, które swoim świadectwem zechciało dać przykład innym. Para twierdziła, że mąż został cudownie uleczony z alkoholizmu właśnie tego samego dnia. W rozmowie z lokalnymi mediami swoje oryginalne poglądy wyłożył też jeden kapłanów obecnych na pokładzie. Jego zdaniem każdą chorobę powodują "wirusy", które z kolei są demonami. Dlatego też, jak twierdził, leczenie każdej choroby należy rozpoczynać od leczenia duchowego.

Z problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków zmaga się cała Rosja. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zauważa co prawda postęp w tej dziedzinie, ale wciąż roczne spożycie napojów wysokoprocentowych w tym kraju to ponad 11 litrów rocznie na jednego mieszkańca (dane na 2016 rok). Warto zauważyć, że jeszcze w 2005 roku było to 15,8 litra.

