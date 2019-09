Najgorsze potrawy zamawiane na wynos. Lepiej nie oglądajcie tego podczas jedzenia

Profil „Rate My Takeway” na Facebooku to dobry argument dla tych, którzy nie są zwolennikami jedzenia na mieście czy zamawiania posiłków do domu. Sosy wylane w dziwnych miejscach, zielone bądź czerwone mazie trudne do zidentyfikowania, mnóstwo tłuszczu, odrzucający wygląd i forma podania – tak wygląda większość zamieszczanych przez internautów zdjęć. Za pośrednictwem tego profilu każdy może podzielić się swoim rozczarowaniem czy wściekłością, gdy zamiast upragnionego dania z ulotki czy oferty w internecie dostał do domu bądź biura jedzenie jak z koszmarów. Królują frytki, kebaby, pizze, kiełbaski i inne fast foody, które delikatnie mówiąc, nie wyglądają apetycznie.

Nie brakuje również potraw, przy przygotowywaniu których kucharz najwyraźniej zapomniał o zachowaniu proporcji. Tona mięsa przykrywająca kilka frytek okraszona mało apetycznym sosem skutecznie zniechęci nawet najgłodniejszą osobę. Część lokali ma problemy również ze spakowaniem jedzenia w cywilizowany sposób, przez co jedzenie wręcz wypływające z pojemników staje się bohaterem wielu materiałów nadsyłanych do administratorów profilu.