166 gadów i płazów przemycali w workach i pudełkach. Większość to zagrożone gatunki

Jak czytamy na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, egzotyczne zwierzęta znajdowały się w busie, którym podróżowało siedmiu obywateli Ukrainy. Kierowca, który je transportował, nie posiadał żadnych dokumentów pozwalających na określenie gatunków oraz zezwalających na ich legalny przewóz przez granicę.

W związku z odkryciem, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podjęli czynności zmierzające do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt. Zwrócili się o pomoc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Na przejście graniczne przybyli ekspert z ZOO oraz koordynator ds. CITES (gatunków zagrożonych wyginięciem) z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

W trakcie wstępnej identyfikacji gadów i płazów okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt, aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską. W busie przewożonych było 69 pytonów królewskich (Python regius), 18 pytonów siatkowych (Phyton reticulatus), 14 okazów boa dusiciela (Boa constrictor), 9 biczogonów (Uromastyx), 4 warany kolczastoogonowe (Varanus acaranthurus), 2 okazy boa madagaskarskiego (Salzinia madagascariensis) oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt można szacować nawet na 50 tys. euro.

W sprawie przewożonych okazów CITES wszczęto postępowanie karne, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Konwencji Waszyngtońskiej, natomiast postępowania w sprawie pozostałych okazów prowadzi Policja. Zatrzymane okazy zostały przekazane na kwarantannę do Ogrodu Zoologicznego. Przewóz okazów CITES przez granicę, bez uprzedniego przedstawienia do odprawy stosownych zezwoleń jest przestępstwem, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Konwencja Waszyngtońska i CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), zwana również Konwencją Waszyngtońską, to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania.

