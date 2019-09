Słonica Tikiri nie żyje. Ludzie zgotowali jej potworny los

O śmierci słonicy poinformowała we wtorek Sangdeaun Lek Chailert, jedna ze współzałożycielek fundacji Save Elephant. „Cierpienie Tikiri się skończyło, jej dusza jest teraz wolna. Nie można już wyrządzić jej krzywdy. Spoczywaj w pokoju droga Tikiri. Nie oglądaj się nigdy na ten świat, tak okrutny dla ciebie i twoich przyjaciół” – napisała w mediach społecznościowych – „Jej życiem była ciężka służba, a nie wolność. To dla mnie zobowiązanie wobec innych, którzy jeszcze cierpią. To, że nie mogliśmy jej pomóc, zanim jej oczy zamkną się na zawsze, sprzyja nowej odwadze i nakłada odpowiedzialność za znalezienie bezpiecznych schronień dla wszystkich uwięzionych gigantów urodzonych pod jarzmem człowieka” – dodała.

Historia Tikiri

O Tikiri zrobiło się głośno kilka tygodni temu. To wtedy tajlandzka Fundacja Save Elephant opublikowała zdjęcia 70-letniej słonicy ze Sri Lanki. Zwierzę było potwornie wychudzone, a mimo to było zmuszane z około 60 innymi słoniami do corocznych kilkudniowych występów w męczącej paradzie podczas festiwalu Perahera w Kandy. W czasie festiwalu nogi słoni były spętane ciężkimi łańcuchami.

Rzecznik Sacred Tooth Relic, buddyjskiej świątyni organizującej festiwal, twierdził, że wychudzenie Tikiri wiążę się z „dolegliwościami trawiennymi”, które miały uniemożliwiać jej przybieranie na wadze. Jednak ekolodzy twierdzą, że słonica nie dostawała dostosowanego do swojego wieku pokarmu.

Po protestach, które rozpaliły internet, Tikiri została odesłana do swojego opiekuna w wiosce Rambukkana. Minister turystyki Sri Lanki potwierdził później w rozmowie z BBC, że zostanie odsunięta od występów. Jej stan wyraźnie się poprawił, jednak zwierzę nie zdołało już wrócić do pełni zdrowia i zmarło.

