Piłkarz z Ekstraklasy podejrzany o gwałt. Zawodnik Górnika Zabrze aresztowany

Według informacji gazety, Dawid K. oraz jego znajomy Marcin N. zostali zatrzymani w niedzielę 29 września nad ranem. W rozmowie z „Super Expressem” fakt zatrzymania potwierdziła Bogusława Szczepanek-Siejka, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach.

– Zatrzymanym mężczyznom przedstawiliśmy zarzut gwałtu. Wnioskowaliśmy też o tymczasowe aresztowanie i sąd przychylił się do tego. Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące – przekazała.

Z relacji „SE” wynika, że obaj mężczyźni w weekend bawili się na popularnej ulicy Mariackiej w Katowicach. Stamtąd mieli przenieść się do pobliskiego mieszkania, do którego zaprosili też kobietę. To właśnie wtedy miało dojść do rzekomego gwałtu.

Fakt zatrzymania skomentował już klub Dawida K. „Górnik Zabrze jest głęboko poruszony pojawiającymi się informacjami, które dotyczą zawodnika naszego klubu. Deklarując, że Górnik Zabrze zawsze będzie potępiał wszelkie łamanie prawa, jednocześnie prosimy wszystkich o powstrzymanie się od komentowania sprawy oraz wydawania jakichkolwiek osądów do czasu zakończenia prowadzonych przez prokuraturę i policję działań” – możemy przeczytać w wydanym oświadczeniu.

„Sprawa nie ma związku z obowiązkami zawodowymi piłkarza, stąd klub nie ma dostatecznej wiedzy, a tym samym podstaw, by komentować doniesienia medialne. Wierzymy natomiast, że wszystkie aspekty tej sprawy zostaną zbadane, a wszelkie niejasności wyjaśnione. Jednocześnie informujemy, że klub wystąpi do stosownych organów ścigania z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących prowadzonego postępowania” – czytamy dalej.

Czytaj także:

Hit Ligi Mistrzów w grupie F. Barcelona gości odnowiony InterCzytaj także:

Zapłacą 6 mln euro za zmarłego piłkarza. FIFA rozstrzygnęła spór o Emiliano SalęCzytaj także:

Sara Boruc została wyproszona z restauracji. „Więcej już tam nie pójdę”