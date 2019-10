Kupując dwa koty, Bieber naraził się PETA. „Skupcie się na prawdziwych problemach”

Popularny piosenkarz Justin Bieber zadarł z równie popularną organizacją People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Nie poczuwa się jednak do winy i na krytykę ze strony aktywistów odpowiada atakiem.

Justin Bieber naraził się organizacji PETA. Muzyk od niedawna jest właścicielem dwóch kotów rasy savannah. To wyhodowana krzyżówka kota domowego i drapieżnego serwala. Za nowe pupile musiał zapłacić 35 tys. dolarów. – Justin Bieber mógł zainspirować fanów na całym świecie do ratowania życia poprzez adopcję kota z lokalnego schroniska. Jeśli chodzi o pomoc zwierzętom, jego dotychczasowa postawa brzmi: „nie obchodzi mnie to” – powiedziała wiceprezes organizacji, Lisa Lange. Muzyk nie zgadza się z krytyką. – PETA, skupcie się na prawdziwych problemach. Zajmijcie się oczyszczaniem oceanów z plastiku i zostawcie moje piękne koty w spokoju – napisał w mediach społecznościowych.

