Zamężna asystentka dyrektora aresztowana za „liczne przypadki seksu z uczniami”

Lisa Rothwell została aresztowana w piątek 4 października i z sześcioma zarzutami trafiła do więzienia hrabstwa Gaston. Przez ostatnie 10 lat pracowała w Stuart Cramer High School w Belmont jako asystentka dyrektora, zarabiając rocznie 66 tys. dolarów. Od 2009 roku jest żoną innego nauczyciela, który w WC Friday Middle School uczy matematyki i angielskiego. Do szkoły Stuarta Cramera trafiła jako nauczycielka w 2014 roku, by już rok później zostać asystentką dyrektora.

Trzy z sześciu zarzutów dotyczą stosunków seksualnych z kwietnia tego roku, trzy kolejne z lipca. Policja zainteresowała się sprawą Rothwell po tym, jak wśród uczniów jej szkoły rozprzestrzeniły się plotki dotyczące jej romansów z uczniami. Po zatrzymaniu kobiety sędzia wyznaczył ponad milion dolarów kaucji.