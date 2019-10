Partner Rabieja napisał, że należy do „intelektualnej elity tego kraju” i... usunął konto na Twitterze

Miachał Cessanis to dziennikarz, podróżnik i redaktor naczelny portalu Na walizkach. W przeszłości był związany z magazynem National Geographic. Prywatnie jest partnerem wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja.

„Należę do intelektualnej elity tego kraju. I nigdy nie będę po stornie władzy ani żadnego prezesa. I będę czytał książki jakie chcę. I będę myślał tak jak chcę. Idźcie na wybory, bo inaczej stracicie wybór” – napisał Cessanis w środę wieczorem na Twitterze. Wpis oburzył wielu internautów, którzy zarzucają dziennikarzowi narcyzm i wywyższanie się. Screen z wpisem zamieścił na swoim profilu m.in. poseł Dominik Tarczyński.

W czwartek wpis zniknął z internetu wraz z całym profilem Cessanis na Twitterze.

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej. Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.

