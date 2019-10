Internauci pokazali najdziwniejsze toalety. Oglądacie na własną odpowiedzialność

Internet jest kopalnią wiedzy. Także o rozwiązaniach, których raczej nie odważylibyśmy się wprowadzić we własnych domach. Internauci należący do facebookowej grupy Toilets With Threatening Auras regularnie publikują zdjęcia toalet z całego świata. Są to pomieszczenia czasami bardzo kolorowe, wzbogacone o nietypowe przedmioty, a przede wszystkim zadziwiające. Zresztą, zobaczcie sami.