Te psy są nierozłączne. Ich ostatnie nagranie stało się viralem

Ten filmik szybko stał się hitem mediów społecznościowych. Nic dziwnego, bo jak często zdarza się zobaczyć psy przebrane za Dorotę oraz Tchórzliwego Lwa z „Czarnoksiężnika z krainy Oz”? Nagranie udostępnione na Instagramie wyświetlono ponad 200 tys. razy. Jak podkreślili we wpisie właściciele psów, w ten sposób szykują się do Halloween.

Sophie i Harper to przedstawiciele rasy golden retriever, którzy mają na swoim koncie występy w równie nietypowych strojach. Kreatywności swoich właścicieli zawdzięczają popularność w mediach społecznościowych, a ich instagramowy profil śledzi już ponad 95 tys. użytkowników. Uroczej parze często towarzyszy Teddy, pozując do zdjęć w kolorowych strojach. Chociaż w takich przypadkach zawsze pojawia się pytanie, czy właściciele nie uszczęśliwiają swoich czworonogów na siłę, to po reakcjach wspomnianej trójki trudno nie oprzeć się wrażeniu, że taki tryb życia im odpowiada. Psy wyglądają na zadowolone, czym ciągle zyskują sobie sympatię internautów.

