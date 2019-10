Pochodzi z Polski i wystąpiła na okładce „Playboya”. Teraz startuje w wyborach w Kanadzie

Anna Krosińska, znana także jako Charlie Riina, urodziła się w Gliwicach. Stamtąd najpierw wyemigrowała do Niemiec, a później do Kanady. Na uniwersytecie w Toronto studiowała kryminologię, jednak nie zrobiła kariery w tej dziedzinie. Zaczęła za to pracować jako modelka, pojawiając się m.in. na okładce „Playboya”. – Jestem dumna z moich polskich korzeni oraz kultywuję polskie tradycje – przyznała wówczas w wywiadzie dla magazynu. 35-letnia dzisiaj Krosińska dodała, że niemal cała jej rodzina została w Polsce.

„Jestem aktywistką”

Modelka startowała w wyborach Miss Hawaii oraz Miss Toronto, wygrywając oba konkursy. Zamiłowanie do modelingu łączy z zainteresowaniami sprawami politycznymi oraz społecznymi. „Jestem modelką, mamą oraz aktywistką" – napisała pod jednym z postów na Instagramie, gdzie jej konto obserwuje ponad 650 tys. internautów. Daily Star przypomina, że Polka już w 2016 roku próbowała swoich sił w wyborach uzupełniających przeprowadzanych na terenie Scarborough. Teraz powalczy o mandat w zaplanowanych na 21 października wyborach parlamentarnych w Kanadzie.

Jak czytamy na stronie ugrupowania People's Party of Canada, do którego należy 35-latka, Krosińska będzie ubiegała się o mandat z okręgu obejmującego Ontario. PPC, założona przez Maxime Berniera, nie ma jednak dużego poparcia społecznego. Ostatnie sondaże wskazują na poparcie rzędu 3,1 proc.

