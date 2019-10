„Kto to jest? Ch***j”. Opiekun uczy małego chłopca obrażania Kaczyńskiego. RPD reaguje

Na filmie, który pojawił się w internecie, opiekun chłopca, wskazując na włączony telewizor na którym można zobaczyć wywiad z Jarosławem Kaczyńskim pyta dziecko „kto tam jest”. Chłopiec odpowiada, że „ch***j”. „To jest stary ch***j?” – dopytuje mężczyzna, na co dziecko potwierdza. „No właśnie, to jest stary ch***j” powtarza mężczyzna, po czym nagranie się kończy.

Nagranie wywołało poruszenie wśród internautów. „Tatuś jeszcze nie wie że jego synek gdy dorośnie tak będzie do niego mówił” – napisał jeden z nich. „Biedne dziecko” – dodała kolejna internautka. „Jakieś namiary na tatusia? Kurator rodzinny powinien wkroczyć”. – stwierdził inny komentujący.

Nagranie dotarło też do Rzecznik Praw Dziecka, który odniósł się do sprawy na Twitterze.

„ Na Twitterze pojawił się film, w którym widać, jak opiekun małego chłopca uczy go wulgaryzmów. Tak nie wolno wychowywać, to demoralizacja od najmłodszych lat! ” – stwierdził Rzecznik. – „ Jak odpowiednie służby ustalą autora tego nagrania, wystąpię do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację wychowawczą dziecka ” – zapowiedział.

