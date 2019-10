Wakacyjny dramat turystki. Straciła oko, kiedy wycierała ręcznikiem twarz po kąpieli

45-letnia Claire Willis z Staffordshire w Wielkiej Brytanii poleciała z mężem na wakacje do Turcji. Długo nie nacieszyła się urlopem. Już pierwszego dnia, gdy wycierała ręcznikiem twarz po kąpieli usłyszała „trzask”. Poczuła, że jej oko „pęka”. Następnie obraz stał się niewyraźny a kobieta poczuła ogromny ból.

Willis zdecydowała udać się do tureckiego szpitala. Tam lekarze powiedzieli jej, że doprowadziła do perforacji rogówki, i polecili, aby jak najszybciej wróciła do domu w Wielkiej Brytanii i tam udała się do szpitala. Po kilku godzinach była już na pokładzie samolotu. Na czas podróży oko miała zabandażowane.

W Wielkiej Brytanii od razu udała się do szpitala. Niestety, gdy lekarze zdjęli bandaż zobaczyli opuchnięte powieki do tego stopnia, ze musieli je podważać żeby dostać się do samego oka, które zmieniło kolor na żółty. Okazało się, ze w trakcie podróży do rany wdała się infekcja.

Kobieta walczyła z nią kilka dni w szpitalu, ale jedyną drogą leczenia okazało się usunięcie części prawego oka kobiety. Operacja się udała i kilka dni później Willis opuściła szpital. Jej ​​siatkówka i rogówka zostały usunięte, a na soczewce prawego oka założono kosmetyczną powłokę.

„Wyglądałam jak dodatek z „The Walking Dead” – powiedziała Brytyjka w wywiadzie dla agencji SWNS, nawiązując do popularnego serialu i serii gier. Teraz kobieta czeka aż jej oko całkowicie się zagoi i będzie mogła założyć na nie protezę.

Lekarze twierdzą, że dramat kobiety był spowodowany tym, że w oku miała cieńszą niż zwykle rogówkę, którą przerwała susząc ręcznikiem.